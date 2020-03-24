В мэрии Уфы надели на оперативку маски и не сообщили о наличии трех зараженных

Сегодня, 24 марта, оперативное совещание в администрации Уфы впервые провели в режиме видеоконференции. В зале для пресс-конференций в мэрии присутствовали только руководители ключевых подразделений, причем все они надели одноразовые маски. Остальные докладывали по видеосвязи, при этом низкое качество звука не позволяло разобрать большинство их слов.

Поскольку глава города Ульфат Мустафин после поездки в Европу находится дома на самоизоляции, оперативку вел его первый зам Салават Хусаинов, который поначалу тоже был в маске, но потом снял ее.

Отметим, что представитель Роспотребнадзора Галина Пермина, докладывавшая о текущей ситуации по коронавирусу, не сообщила о наличии трех зараженных с подтвержденными диагнозами, хотя эту новость еще утром разместил на свое странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.