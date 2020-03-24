В Екатеринбурге улицу назвали именем Мустая Карима
24 марта, 10:25ОбществоАндрей КоролевФото: mustai.ru
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Соответствующее постановление подписал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
Из постановления следует, что необходимо «присвоить улице, расположенной на территории планировочного района «Истокский» в Октябрьском районе города Екатеринбурга, в границах, утвержденных Постановлением Главы Екатеринбурга от 01.07.2009 № 2754 «Об утверждении основной части проекта планировки территории и проекта межевания территории планировочного района «Истокский», наименование «Мустая Карима».
К слову, рядом находится улица Чингиза Айтматова — Народного писателя Киргизской ССР, близкого друга Мустая Карима.
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Фото: mustai.ru
Напомним, именем Мустая Карима названы улицы в Москве, Алматы, Казани, Уфе и во многих населенных пунктах РБ.
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