В Башкирии все каникулы торговые центры будут патрулировать полицейские

Октяьрьском районе Уфы будут патрулировать торговые центры полицейские и и сотрудники центра общественной безопасности..

На совещании по усилению профилактики правонарушений было принято решение, что такие меры необходимы на все школьные каникулы, сообщил ГорОбзор.ру. Напомним, впервые вопрос поднял глава Башкирии Радий Хабиров, он призвал разобраться АУЕ-подростками в Башкирии после нападения такой банды в торговом центре.

Вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов считает, что главная причина – безнадзорность детей, в период карантина и каникул теперь важно, что такого не повторялось. Теперь со школьниками, которые находятся на учете проведут профилактическую работу.

Патрулирование пока что начнется в Уфе, но скоро будет практиковаться во всем регионе.