В Башкирии увеличилось количество взяток

На заседании Курултая Башкирии Владимир Ведерников сообщил, что количество правонарушений, связанных со взяточничеством, возросло по сравнению с 2018 годом на 15%.

Ufatime.ru передает со ссылкой на слова прокурора республики, что в прошлом году количество выявлено 1 051 коррупционное преступление. Число получения взяток выросло на 40%, всего их было обнаружено 118.