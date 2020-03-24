В Башкирии увеличилось количество взяток

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Об этом сообщил прокурор Башкирии за заседании регионального парламента.
На заседании Курултая Башкирии Владимир Ведерников сообщил, что количество правонарушений, связанных со взяточничеством, возросло по сравнению с 2018 годом на 15%.
Ufatime.ru передает со ссылкой на слова прокурора республики, что в прошлом году количество выявлено 1 051 коррупционное преступление. Число получения взяток выросло на 40%, всего их было обнаружено 118.
В настоящий момент в суд направили 292 уголовных дела, в числе которых 230 лиц уже осудили. Главами муниципалитетов и районных администраций были 40 человек и еще 13 – сотрудники правоохранительных органов.
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