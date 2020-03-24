В Башкирии у трех человек подтвердился диагноз «коронавирус»

Сегодня, 24 марта, стало известно, что у трех жителей Башкирии обнаружен коронавирус. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Он отметил, что двое из них прибыли из-за рубежа, а еще один житель Уфы часто ездил в Москву.

— Этот факт говорит, что угроза реальна, — подчеркнул Радий Хабиров и попросил всех соблюдать предельную осторожность.

Он также напомнил, что прибывшие из иностранных государств должны быть на самоизоляции дома и никуда не отлучаться.

— Следуйте инструкциям и все закончится с минимальными последствиями, — написал Радий Хабиров в соцсетях.