В Башкирии у трех человек подтвердился диагноз «коронавирус»
Об этом сообщил сам глава республики Радий Хабиров.
Сегодня, 24 марта, стало известно, что у трех жителей Башкирии обнаружен коронавирус. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.
Он отметил, что двое из них прибыли из-за рубежа, а еще один житель Уфы часто ездил в Москву.
— Этот факт говорит, что угроза реальна, — подчеркнул Радий Хабиров и попросил всех соблюдать предельную осторожность.
Он также напомнил, что прибывшие из иностранных государств должны быть на самоизоляции дома и никуда не отлучаться.
— Следуйте инструкциям и все закончится с минимальными последствиями, — написал Радий Хабиров в соцсетях.
Напомним, накануне на ежедневном брифинге министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 59 человек, из них 5 - детей. Тогда диагноз ни у кого не был подтвержден.