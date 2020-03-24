В Башкирии у ребенка не нашли коронавирус, на зато добавились взрослые с подозрением
24 марта, 08:30ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Минздрав Башкирии констатирует постоянный рост пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Накануне, 23 марта, стало известно, что один ребенок из шести, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Такой вывод следует из выступления главы минздрава РБ Максима Забелина на вечернем брифинге, прошедшем вчера.
Таким образом, по данным на 19.00 23 марта в Башкирии изолированы в стационаре с подозрением на коронавирусную инфекцию 59 пациентов, из них пятеро - дети. Ни у одного из них пока диагноз не подтвердился.
В целом обследовано уже более 1000 человек со всех районов республики.
По стране количество зараженных прибавляется с большой скоростью – более ста человек в день. Сейчас их количество достигло 438 человек. При этом 18 человек уже выздоровели, скончался один пациент с коронавирусом.
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