В Башкирии у ребенка не нашли коронавирус, на зато добавились взрослые с подозрением

Накануне, 23 марта, стало известно, что один ребенок из шести, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Такой вывод следует из выступления главы минздрава РБ Максима Забелина на вечернем брифинге, прошедшем вчера.

Таким образом, по данным на 19.00 23 марта в Башкирии изолированы в стационаре с подозрением на коронавирусную инфекцию 59 пациентов, из них пятеро - дети. Ни у одного из них пока диагноз не подтвердился.

В целом обследовано уже более 1000 человек со всех районов республики.