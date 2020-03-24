В Башкирии приставы устроили распродажу автомобилей

В управлении Федеральной службы судебных приставов в Башкирии сообщили о предстоящей распродаже автомобилей должников. В этот раз на торги выставят несколько десятков автомобилей разной марки, стоимости и размером задатка.

По самой низкой начальной цене выставлен автомобиль «ВАЗ 21103», 2004 года выпуска. Его оценили в 115,2 тысячи рублей. Сумма задатка составляет 5760 рублей.

Дороже всего Volkswagen Touareg, 2012 года выпуска. Его начальная стоимость оценена в 1020 тысяч рублей. Сумма задатка составляет 510 тысяч рублей.