В Башкирии подскочили цены на медицинские маски, респираторы и облучатели

Сейчас в республике констатируется рост цен на медицинские маски, респираторы и прочие медицинские предметы и приборы, которые обеспечивают защиту от вирусных инфекций.

Примечательно, что даже министр здравоохранения РБ Максим Забелин вынужден был констатировать рост цен на эти товары повышенного спроса.

По его словам, прозвучавшим в ходе одного из недавних брифингов, стоимость одной медицинской маски в аптеках в Башкирии повысится, как минимум, в десять раз.

Как передает «КоммерсантЪ-Башкортостан», ожидается поступление партии медицинских масок из Китая, при этом их цена будет уже не 4-10 рублей за штуку, как это было до угрозы коронавируса, а уже по 35 рублей и более.

Маски, которые начало недавно выпускать уфимское объединение «Агидель», также вырастут в цене с 70 рубле за три штуки до 100 и более рублей.

Повышение цен Максим Забелин объяснил политикой поставщиков и удорожанием исходных материалов.

Вместе с респираторами практически исчезли из строительных и хозяйственных магазинов технические полумаски и респираторы.

В интерне-магазинах стоимость набора технических респираторов из пяти штук колеблется от 600 рублей до 4000 рублей в зависимости от их сложности.

Потребители также отмечают существенный рост цен на обеззараживающие облучатели в магазинах медицинской техники с 1660 рублей до 5500 рублей.

Напомним, ранее о необходимости следить за ценами на медицинские маски в Башкирии заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Контролировать ситуацию должны представители антимонопольной службы и Роспотребнадзора. Но судя по всему. сделать это не удается.

По ситуации на сегодня, в Башкирии выявлены трое инфицированных человек, они изолированы, Отрабатываются их контакты.