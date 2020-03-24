В Башкирии планируют поддержать малоимущие семьи
24 марта, 20:24ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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На поддержку направят более миллиарда рублей.
В России в 2020 году стартовала программа поддержки малоимущих семей. На ее реализацию власти потратят 7 мдрд рублей, деньги выделят 21 региона с низкими показателями прожиточного минимума. В число таки регионов вошла и Башкирия.
В 2020 году на поддержку семей в регионе направят 426,7 млн рублей. В ближайшие три года на эти цели направят 1,28 млрд рублей.
Помощь окажут семьям, которые заключили социальный контракт с органами соцзащиты населения. Срок такого контракта составляет от трех месяцев до года. При необходимости его могут продлить. Поддержка семей предусмотрена национальным проектом «Демография».
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