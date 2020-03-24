В Башкирии планируют поддержать малоимущие семьи

В России в 2020 году стартовала программа поддержки малоимущих семей. На ее реализацию власти потратят 7 мдрд рублей, деньги выделят 21 региона с низкими показателями прожиточного минимума. В число таки регионов вошла и Башкирия.

В 2020 году на поддержку семей в регионе направят 426,7 млн рублей. В ближайшие три года на эти цели направят 1,28 млрд рублей.