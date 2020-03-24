В Башкирии обещают решить вопрос с питанием детей-льготников во время карантина
Об этом заявили на брифинге, посвященном противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Сегодня, 24 марта, на брифинге, посвященному противодействию распространению коронавирусной инфекции заместитель министра образования Башкирии Ильдар Мавлетбердин рассказал о том, как будет организовано питание детей-льготников на время карантина.
Напомним, в эту категорию входят дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята из малообеспеченных семей.
- Сейчас прорабатывается возможность предоставления таким детям продуктовых наборов, - уточнил Ильдар Мавлетбердин. - Мы изучили опыт коллег из Москвы и Подмосковья на этот счет. Сейчас прорабатываются возможности организации доставки таких продуктовых наборов. Решение пока не принято.
Напомним, школьники, студенты ссузов и вузов будут на время карантина обучаться дистанционно. При этом педагоги будут получать зарплату в полном объеме.