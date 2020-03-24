В Башкирии нашли 43-летнюю женщину, которая пропала в начале года
24 марта, 19:50ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Марина Меший пропала в Уфе несколько месяцев назад.
По информации волонтеров поисковой группы «Лиза Алерт Башкортостан» женщина пропала в столице Башкирии 30 января 2020 года.
Ориентировки с ее данными начали распространять 4 марта, женщину разыскивали волонтеры, полиция и неравнодушные. О том, что Меший нашлась, стало известно только сегодня.
Женщину, сообщается, нашли живой, о состоянии информации нет. Детали поиска не приводятся. Пока что подробности поиска не приводятся.
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