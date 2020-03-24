В Башкирии нашли 43-летнюю женщину, которая пропала в начале года

По информации волонтеров поисковой группы «Лиза Алерт Башкортостан» женщина пропала в столице Башкирии 30 января 2020 года.

Ориентировки с ее данными начали распространять 4 марта, женщину разыскивали волонтеры, полиция и неравнодушные. О том, что Меший нашлась, стало известно только сегодня.