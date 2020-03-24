В Башкирии бывший полковник полиции и чиновник признан участником убийства по найму

Сегодня, 24 марта, стало известно, что в Уфе вынесен приговор двум мужчинам по обвинению в подстрекательстве и пособничестве в покушении на убийство по найму. Об этом сообщается на сайте следкома.

Напомним, утром 20 октября 2017 года на подземной парковке одного из жилых домов по улице Мингажева было совершено покушение на владельца ООО «УфаЭнерго» Павла Кабанова. Неизвестный мужчина, вошедший в паркинг следом за пострадавшим, выстрелил в 40-летнего предпринимателя, который в тот момент уже сел за руль своего BMW.

Истекавшего кровью Павла Кабанова обнаружила жена, обеспокоенная тем, что он долго не выезжает из гаража. К счастью, врачам удалось спасти раненого, но ему предстоит длительное лечение.

Потерпевший Павел Кабанов выжил то ли из-за отсутствия меткости у стрелка, то ли из-за отсутствия у него желания быть точным.

Через некоторое время «недокиллер» был задержан. Им оказался 43-летний уфимец, который пошел на сделку со следствием и в обмен на снисхождение не только признал вину в содеянном, но и сообщил имена людей, которые наняли его. Одним из них оказался довольно известный в Башкирии человек – Эдуард Юлдашев, который ранее сначала работал в полиции в должности начальника управления специальных технических мероприятий при МВД по РБ, а потом был назначен руководителем регионального Управления по делам печати, издательства и полиграфии РБ.

Следствие собрало около 20 томов материалов, из которых следует, что в период с мая по сентябрь 2017 года некий мужчина попросил Юлдашева найти киллера, чтобы убить Павла Кабанова.

По материалам расследования получается, что Юлдашев обратился к 29-летнему знакомому Тимуру Каримову с просьбой найти исполнителя и тот выбрал 43-летнего Тимура Узбекова, потребовавшего за убийство 800 тысяч рублей, причем половину суммы в качестве аванса..

Каримов передал киллеру 400 тысяч рублей авансом, и еще 50 тысяч рублей взял себе за посредничество.

Следствие также утверждает, что Юлдашев, будучи уверен в смерти Кабанова, передал оставшиеся 380 тысяч рублей Каримову для киллера Узбекова. Однако тот, узнав о том\. что Кабанов выжил, передал исполнителю лишь 100 тысяч рублей.

Обвиняемые вину не признали. Юлдашев настаивает, что его оговорили, его адвокаты настаивают на множестве нарушений, допущенных во время следствия. Тем не менее коллегия присяжных, изучив доказательства, собранные следствием, единогласно признала подсудимых Юлдашева и Каримова виновными.

Суд приговорил Эдуарда Юлдашева к 14 годам и шести месяцам лишения свободы, а его подельника Тимура Каримова — к 9 годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два и полтора года соответственно.