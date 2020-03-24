В аэропорту «Уфа» усилили эпидемиологический контроль на внутренних рейсах

В аэропорту «Уфа» расширили меры для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Так, при содействии минздрава республики в терминалах аэропорта круглосуточно начали работать специальные медицинские пункты, где проводится сбор биоматериалов у пассажиров. При этом работа ведется не только с пассажирами, прибывшими в столицу Башкирии из-за границы, но и с теми, кто прилетел транзитом из зарубежных стран в течение 14 дней.

В аэропорту также увеличилось количество специалистов регионального Управления Роспотребнадзора, которые проводят анкетирование пассажиров на борту воздушного судна и их осмотр.

Усилены меры безопасности не только в международном терминале, но и во внутреннем. В зоне выдачи багажа силами аэропорта установлен дополнительный стационарный тепловизор, который должен фиксировать температуру тела пассажиров и выявлять среди них людей с повышенными показаниями. Аналогичный стационарный тепловизор установлен и на выходе в зону прилета в терминале международных авиалиний.

В терминалах аэропорта пассажирам через систему громкой связи постоянно напоминают о симптомах заболевания и необходимых мерах предосторожности от распространения коронавируса. Всем прибывающим в аэропорт предлагают ознакомиться с памятками о профилактике коронавирусной инфекции. В терминалах есть стационарные диспенсеры с антибактериологическим дезинфицирующим составом, которые доступны всем.

Пассажирам, которые прилетели из стран с тревожной эпидемиологической ситуацией, предлагают самостоятельно заполнить анкету о посещении иностранных государств, воспользовавшись бланком на стойке Lost&Found или же сделать это онлайн на сайте Минздрава РБ.