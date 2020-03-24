«Уральские авиалинии» перестали кормить пассажиров

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, решение было принято для того, чтобы не поднимать стоимость билетов, пишет rns.online. Мера носит временный характер.

В авиакомпании отметили, что к таким мерам прибегли из-за повышения курса валют и снижения пассажиропотока из-за пандемии. Отмечается, что на некоторых рейсах, в частности Екатеринбург – Москва и Екатеринбург – Иркутск пассажирам будут подавать чай и бутерброды. Пассажиры, летящие в Калининград, Сочи, Симферополь и ряд других городов, получат чай и кондитерские изделия.