«Уральские авиалинии» перестали кормить пассажиров

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Из-за экономии на большинстве рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались от питания для пассажиров.
Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, решение было принято для того, чтобы не поднимать стоимость билетов, пишет rns.online. Мера носит временный характер.
В авиакомпании отметили, что к таким мерам прибегли из-за повышения курса валют и снижения пассажиропотока из-за пандемии. Отмечается, что на некоторых рейсах, в частности Екатеринбург – Москва и Екатеринбург – Иркутск пассажирам будут подавать чай и бутерброды. Пассажиры, летящие в Калининград, Сочи, Симферополь и ряд других городов, получат чай и кондитерские изделия.
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