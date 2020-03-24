ЦБ дал банкам рекомендации по кибербезопасности при удаленной работе сотрудников
24 марта, 15:35ОбществоФото: pixabay.com
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В Центробанке рекомендуют усилить контроль и ввести многофакторную идентификацию для сотрудников, работающих дистанционно.
В связи с распространением коронавируса многие финансовые организации переводят часть сотрудников на дистанционную работу. ЦБ рекомендует вводить для их доступа к ресурсам банка многофакторную идентификацию и, по возможности, терминальный доступ. Также необходимо усилить контроль за действиями таких пользователей, пишет rns.online.
Кроме этого финансовым организациям рекомендуется обеспечить бесперебойные переводы средств, в том числе через платежную систему Центробанка. Также нужно будет усилить контроль за наличием средств в банкоматах и организовать работу так, чтобы минимизировать все возможные риски.
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