ЦБ дал банкам рекомендации по кибербезопасности при удаленной работе сотрудников

В связи с распространением коронавируса многие финансовые организации переводят часть сотрудников на дистанционную работу. ЦБ рекомендует вводить для их доступа к ресурсам банка многофакторную идентификацию и, по возможности, терминальный доступ. Также необходимо усилить контроль за действиями таких пользователей, пишет rns.online.

Кроме этого финансовым организациям рекомендуется обеспечить бесперебойные переводы средств, в том числе через платежную систему Центробанка. Также нужно будет усилить контроль за наличием средств в банкоматах и организовать работу так, чтобы минимизировать все возможные риски.