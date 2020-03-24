Спасатели из Уфы помогли высвободится 4-х летнему ребенку

Сообщение о произошедшем поступило накануне около 16:30. Домашние пытались вытащить 4-летнего ребенка самостоятельно, но помочь так и не смогли.

Прибывшим спасателям, сообщили в управлении, пришлось также повозиться. Чтобы освободить пальчики, понадобился электрогравер, которым по чуть-чуть распиливали корпус весов.