Спасатели из Уфы помогли высвободится 4-х летнему ребенку
24 марта, 12:34ОбществоАлия ФатхиеваФото: Управление гражданской защиты
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Мальчик засунул пальчики в напольные весы и застрял.
Сообщение о произошедшем поступило накануне около 16:30. Домашние пытались вытащить 4-летнего ребенка самостоятельно, но помочь так и не смогли.
Прибывшим спасателям, сообщили в управлении, пришлось также повозиться. Чтобы освободить пальчики, понадобился электрогравер, которым по чуть-чуть распиливали корпус весов.
После электрогравера слесарным инструментом разогнули оставшийся тонкий металл и освободили ребенка. Мальчик в ловушке не пострадал и после осмотра врача был отпущен домой.
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