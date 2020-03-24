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Сотрудники ФСБ РФ задержали хакерскую группировку. Свыше 30 её членов продавали в Сети данные чужих банковских карт.
Об этом стало известно 24 марта, сообщает газета «Известия».
Спецоперация проводилась сразу в 11 субъектах, в том числе в Калужской, Тамбовской, Псковской, Самарской областях, Северной Осетии, Крыму. Ряд участников группировки находились в Севастополе, Москве и Санкт-Петербурге.
Отмечается, что жертвами злоумышленников были клиенты как отечественных, так и иностранных банков. Данные их карт хакеры получили путем доступа к платежным системам. Кроме этого, они создали около 90 подставных интернет-магазинов.
При обысках были изъято свыше 1 миллиона долларов, 3 миллиона рублей, драгоценности, техника, оружие и поддельные документы.
В группировку входили не только граждане России, но и других государств - Литвы, Украины.
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