Сотрудники ФСБ РФ задержали хакерскую группировку

Об этом стало известно 24 марта, сообщает газета «Известия».

Спецоперация проводилась сразу в 11 субъектах, в том числе в Калужской, Тамбовской, Псковской, Самарской областях, Северной Осетии, Крыму. Ряд участников группировки находились в Севастополе, Москве и Санкт-Петербурге.

Отмечается, что жертвами злоумышленников были клиенты как отечественных, так и иностранных банков. Данные их карт хакеры получили путем доступа к платежным системам. Кроме этого, они создали около 90 подставных интернет-магазинов.

При обысках были изъято свыше 1 миллиона долларов, 3 миллиона рублей, драгоценности, техника, оружие и поддельные документы.