«Россети» взяли под особый контроль энергоподачу на инфраструктурные объекты
Компания «Россети» взяла под особый контроль энергоснабжение важных инфраструктурных и социальных объектов в регионах своей работы. Соответствующий приказ подписал руководитель энергохолдинга Павел Ливинский.
Группа «Россети» стремится всеми силами сократить риски эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 и других респираторных заболеваний по всей стране. Главным образом, это затронет персонал компании, членов их семей, а также клиентов. «Наши компании создают максимально комфортные условия для жизни и работы всех наших потребителей в сложный период», цитируют Павла Ливинского «Новые известия».
Указывается, что особое внимание уделяется обеспечению электроэнергией больниц и поликлиник, центров приема звонков граждан, а также объектов, предоставляющих государственные услуги и услуги связи. Кроме этого, предприятие взяло под контроль организации, оказывающие услуги через Сеть. Речь идет о банках, интернет-магазинах и онлайн-кинотеатрах. Также под особым контролем оказались крупные транспортно-логистические центры и курьерские службы.
Как пояснил Павел Ливинский, компании следует провести анализ надежности схем электроснабжения, а также осуществить проверку объектов электросетевой инфраструктуры. При выявлении каких-либо неисправностей они будут быстро устранены.
Отмечается, что ранее руководители «Россетей» перевели на удаленную работу примерно 60% офисных сотрудников. В онлайн-режиме сегодня трудится 738 из 1017 центров обслуживания потребителей.