«Россети» взяли под особый контроль энергоподачу на инфраструктурные объекты

Группа «Россети» стремится всеми силами сократить риски эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 и других респираторных заболеваний по всей стране. Главным образом, это затронет персонал компании, членов их семей, а также клиентов. «Наши компании создают максимально комфортные условия для жизни и работы всех наших потребителей в сложный период», цитируют Павла Ливинского «Новые известия».

Указывается, что особое внимание уделяется обеспечению электроэнергией больниц и поликлиник, центров приема звонков граждан, а также объектов, предоставляющих государственные услуги и услуги связи. Кроме этого, предприятие взяло под контроль организации, оказывающие услуги через Сеть. Речь идет о банках, интернет-магазинах и онлайн-кинотеатрах. Также под особым контролем оказались крупные транспортно-логистические центры и курьерские службы.

Как пояснил Павел Ливинский, компании следует провести анализ надежности схем электроснабжения, а также осуществить проверку объектов электросетевой инфраструктуры. При выявлении каких-либо неисправностей они будут быстро устранены.