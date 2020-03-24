Работу детских садов под угрозой появления коронавируса в Башкирии объяснили просто
Представители минобра республики пояснили логику своих решений.
Накануне, 23 марта, в вечернем брифинге, посвященном текущей ситуации вокруг угрозы распространения коронавируса, выступил заместитель министра образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин.
Среди прочих заданных ему вопросов наибольший интерес вызвал момент, связанный с работой детских садов. Некоторым родителям показалось нелогичным, что детские сады работают, хотя в школах, ссузах и вузах введено дистанционное обучение.
Ранее такой парадокс чиновники объясняли тем, что многим работающим родителям сложно пристроить детей на дневное время куда-либо.
Теперь же Ильдар Мавлетбердин выразился несколько иначе. Он сообщил, что в закрытии детсадов на карантин нет необходимости, поскольку в Башкирии пока нет заразившихся коронавирусом людей.
При этом родителей больше не пускают в садики. Детей принимают у входа воспитатели и сразу же проверяют, нормальная ли у них температура.
Напомним, по последним данным, число пациентов с подозрением на коронавирус в Башкирии составляет 59 человек. пятеро из них дети. Они находятся в строгой изоляции в стационаре в ожидании результатов анализов.