Почта России запустила сервис отправки посылок по номеру телефона

"Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги и уже необязательно указывать адрес получателя и знать его ФИО", - говорится в сообщении.

Физического присутствия в отделении почтовой связи не потребуется, пишет ria.ru.

Отмечается, что новый сервис доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении Почты и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные – фамилия и адрес – указываться не будут.

"Запуск новой услуги – важный шаг, который мы делаем навстречу нашим клиентам. Сервис уже стал популярен среди пользователей мобильного приложения Почты России и сделал отправку посылок максимально удобной и доступной. Миллионы россиян смогли оценить работу приложения, функционал которого позволяет отследить отправление, найти ближайший пункт выдачи заказа на интерактивной карте, вызвать курьера, оформить и оплатить посылку, получать юридически значимые электронные заказные письма, общаться в онлайн чате", – прокомментировали заместитель гендиректора по электронной коммерции Почты России Алексей Скатин.