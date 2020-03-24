Начальника отдела полиции в Башкирии подозревается во взяточничестве
24 марта, 18:51ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В МВД по Башкирии сообщили, что подозревается начальник отдела полиции в Кумертау.
По данным пресс-службы ведомства, подозреваемый получал деньги от местной жительницы за ее покровительство в сфере сбыта спиртосодержащей продукции.
Он предупреждал взамен на оплату свою подопечную о грядущих рейдах и оперативно-розыскных мероприятий в ее отношении.
Всего жительница Кумертау передала ему 320 тысяч рублей. В настоящее время по данному делу в полиции организована проверка, сотрудника уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
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