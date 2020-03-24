Начальника отдела полиции в Башкирии подозревается во взяточничестве

По данным пресс-службы ведомства, подозреваемый получал деньги от местной жительницы за ее покровительство в сфере сбыта спиртосодержащей продукции.

Он предупреждал взамен на оплату свою подопечную о грядущих рейдах и оперативно-розыскных мероприятий в ее отношении.