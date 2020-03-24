НА Югре предложили штрафовать ТЦ за скопление людей

Как сообщает muksun.fm, его инициативу одобрила руководитель управления Роспотребнадзора Югры Майя Соловьева. Она также выступила за закрытие в ТЦ комнат для детей, и развлекательных центров. Со всем вышесказанным согласилась и губернатор Югры Наталья Комарова.