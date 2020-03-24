НА Югре предложили штрафовать ТЦ за скопление людей

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Мэр Нижневартовска Василий Тихонов в ходе заседания регионального штаба по противодействию коронавирусу предложил наказывать торговые центры за организацию скопления людей.
Как сообщает muksun.fm, его инициативу одобрила руководитель управления Роспотребнадзора Югры Майя Соловьева. Она также выступила за закрытие в ТЦ комнат для детей, и развлекательных центров. Со всем вышесказанным согласилась и губернатор Югры Наталья Комарова.
Положительно к инициативе отнеслись и в социальных сетях. Пользователи подчеркнули, что в детских комнатах скапливается много бактерий, поэтому там легко можно подцепить различные инфекции.
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