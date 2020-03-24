Мантуров считает ситуацию с российской промышленностью удовлетворительной
24 марта, 15:53ОбществоФото: Kremlin.ru
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Руководитель Минпромторга отметил, что в промышленности России наблюдается баланс между рублевой выручкой и валютными поступлениями.
Напомним, ранее Владимир Путин поручил Денису Мантурову регулярно докладывать о положении в тех промышленных отраслях, которые связаны с противодействием COVID-19.
Ранее глава Минпромторга сообщил президенту, что производители одноразовых защитных масок работают на максимальной мощности. Также он отметил, что швейные фабрики Российской Федерации начали пошив многоразовых масок, пишет RT.
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