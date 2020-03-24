Лица Победы. Асадула Ризванов: Не считаясь с трудностями, восстанавливал связь

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Ризванов Асадула Ризванович, 1922 года рождения.

Из наградного листа:

«Ефрейтор Ризванов - лучший звукометрист взвода. Благодаря его усердной и инициативной работе над собой, он отлично знает дело звукометрии. За время боев по прорыву вражеской блокады вокруг Ленинграда и за расширение прорыва блокады проявил себя исключительно мужественным и отважным.

23 марта 1943 года, во время обстрела района звукопоста, прямым попаданием в блиндаж вывело 3 бойцов из строя, и в том числе товарищ. Ризванов был контужен. Он, придя в сознание, приступил к восстановлению звукопоста. Вскоре звукопост стал работать нормально. Товарищ Ризванов, не считаясь с трудностями, днем и ночью восстанавливал связь.

Так, 20 марта 1943 года артиллерийским обстрелом была прервана связь между ЦС и постом. Товарищ Ризванов под артобстрелом в течении 10 минут восстановил связь, тем самым обеспечил нормальную работу взвода. Благодаря бесперебойной работе связи под наблюдением товарища. Ризванова взвод сумел своевременно засекать вражеские батареи и способствовал их подавлению огнем 8 Гвардейским артиллерийским полком. За проявленное мужество и отвагу награжден медалью «За отвагу».

Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».