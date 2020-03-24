Как изолироваться в Башкирии с комфортом?

Пандемия коронавируса пришла в Россию, как стало известно — и в Башкирию, в том числе. И если город — это людные места по умолчанию, то загородная территория больше располагает к комфортному проживанию, учитывая свежий, незагазованный воздух, возможность оздоровительных прогулок и определенно маленькое количество местных жителей.

Одно из таких мест — парк отдыха «Ильмурзино». Он находится недалеко от Уфы, но при этом на достаточном расстоянии, чтобы шумный и беспокойный город остался за горизонтом.

Комплекс находится на берегу озера в окружении леса — это два стильных отеля, подогреваемый бассейн с сауной, отдельный гриль-дом, а также домики с банькой-лялькой. Есть и «Царская усадьба», оформленная в скандинавских традициях: изысканный интерьер, роскошь в деталях, ресторанное меню. В каждом из этих вариантов комфортно и по-домашнему уютно.

— В первую очередь, у нас безопасно, — подчеркивают представители парка отдыха «Ильмурзино». — Во-первых, перед заселением мы проверяем здоровье наших гостей, чтобы не допустить зараженных вирусом. Во-вторых, мы дополнительно обрабатываем все поверхности специальными моющими средствами. Кроме того, у нас нет большого потока гостей, поэтому здесь не только уютно, но и спокойно: можно с пользой для здоровья провести время за городской чертой.

Для тех, кто хочет укрепить здоровье, в «Ильмурзино» есть знаменитая русская баня с парной, эфирными маслами и вениками. Также есть возможность после бани окунуться в бассейн или прорубь.

Очень важно, что на территории парка есть и детские игровые площадки — для семей с детьми.

А меню уникального панорамного ресторана с авторской кухней «Жульен» не оставит равнодушным даже самого притязательного гостя: отменные мясные и рыбные закуски, птица, домашние разносолы, импортные сыры, горячие супы и другие вкуснейшие блюда.

Для гостей работает автопарковка с круглосуточной охраной и видеонаблюдением (для клиентов парка услуга бесплатна). Территория также полностью охраняется, проникновение посторонних лиц полностью исключается.