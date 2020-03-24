Гражданам СНГ разрешили транзит через РФ

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Российское правительство отменило для граждан СНГ, Южной Осетии и Абхазии запрет на въезд в РФ, если он осуществляется для возвращения в свои страны.
Данное распоряжение касается граждан СНГ, Абхазии и Южной Осетии, пребывающих в Россию через наземные и воздушные пропускные пункты. Обеспечение транзита этой категории иностранцев – зона ответственности ФСБ, пишет rns.online.
Напомним, с 18 марта по 1 мая Российская Федерация ограничила въезд иностранцам из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение делается для дипломатов, официальных представителей международных организаций, экипажей кораблей, судов и еще ряда категорий.
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