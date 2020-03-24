Глава ЕР Медведев назвал задачи партии в условиях пандемии COVID-19

В ходе заседания Дмитрий Медведев поставил несколько задач, которые касаются работы региональных отделений ЕР в условиях распространения инфекции COVID-19, пишет kursdela.biz.

Председатель партии также выразил благодарность врачам и волонтерам за самоотдачу и профессиональное исполнение долга, сообщает сайт партии ЕР. Касательно угрозы распространения вируса Медведев отметил, что людям необходимо соблюдать проверенные меры профилактики. По его словам, в их число входят ответственность, самодисциплина и помощь тем людям, которые больше всего в ней нуждаются.

Дмитрий Медведев также напомнил, что «Единая Россия» ведет разработку инициатив, предусматривающих дополнительные меры поддержки медиков, которые работают сверхурочно. Кроме того, партия организовала сеть волонтерских центров помощи пожилым людям в связи с эпидемией коронавируса.

Глава партии призвал руководство регионов найти формы поддержки социально ответственного бизнеса в условиях пандемии COVID-19. Он отметил, что считает оправданным назначение высших должностных лиц регионов на должность руководителей региональных отделений ЕР.

«В сегодняшней ситуации соединение государственных возможностей с партийными выглядит абсолютно оправданным просто для того, чтобы нам быстрее достигать целей. Сейчас нужно добиться максимального эффекта — помочь стране и помочь людям», — сказал председатель партии.

Дмитрий Медведев также отметил, что «Единая Россия» уже начала формировать предвыборную программу, с которой будет выдвигать кандидатов в Госдуму. По его словам, непосредственное участие в работе над программой принимают избиратели.

«Важно, чтобы люди внесли в эту программу как можно больше своих предложений. Узнавать мнение избирателей будем через опросы, социальные сети. У нас есть и такой действенный инструмент, как «народное бюджетирование», — сказал Медведев.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в России «Единая Россия» приняла решение направить часть предвыборного бюджета на нужды волонтерских центров. Эти деньги пойдут на покупку медикаментов, средств индивидуальной защиты и продовольственных товаров для врачей и граждан из группы риска.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров прокомментировал ситуацию:

«В Башкортостане «Единая Россия» окажет помощь пожилым людям в условиях пандемии коронавируса. В настоящее время формируется штат волонтеров из числа партийцев и молодогвардейцев. Совместно с «Волонтерами Победы», Благотворительным фондом «Изгелек» и соцработниками они будут помогать одиноким пенсионерам.

23 марта у нас заработал Единый колл-центр при Региональном исполкоме «Единой России» по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан. Люди, которым нужна помощь наших волонтеров могут оставлять заявки на эту горячую линию. Мы обеспечим наших волонтеров защитными масками и перчатками, чтобы они не стали распространителями вируса и не заразились сами. В деревнях и селах они будут помогать пожилым одиноким людям в самых необходимых бытовых делах — принести воду, почистить снег, подмести пол и так далее. В городах это может быть доставка продуктов и посильная физическая работа по дому.

Также на базе Общественной приемной Партии в Уфе будет открыт Волонтёрский центр «Единой России» и ОНФ по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Его задача также помогать гражданам из группы риска — пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны. Мы сформируем мобильные бригады волонтеров, которые будут в случае необходимости организовывать доставку продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов, оказывать консультационную поддержку и другую необходимую помощь.