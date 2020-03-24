Герой сериала ТНТ, уфимец Аскар Нигамедзянов: На театральный поступил с 4-го раза

На ТНТ вышел новый 8-серийный психологический триллер «Колл-центр». По сюжету сотрудников фирмы, занимающейся продажей товаров для взрослых, берут в заложники неизвестные. Они заставляют своих жертв выполнять странные и даже жестокие приказы и угрожают взорвать здание. Одну из ролей в сериале сыграл уроженец Уфы актер Аскар Нигамедзянов.

— Аскар, как ваш персонаж попал в колл-центр?

— Если я подробно расскажу о том, как он попал в колл-центр, то это будет спойлер. На этом держится вся развязка сюжета сериала, не буду ничего раскрывать, дабы не лишать удовольствия от просмотра. Могу сказать одно — он не так прост, как кажется.

Фото: tnt.ru

— Сотрудники колл-центра продают товары для взрослых. Приходилось ли вам когда-то заниматься странной работой?

— Да, было. Когда я в костюме пиццы раздавал рекламные листовки. В процессе раздачи я еще успевал подтанцовывать. Но эта работа была не странной, а скорее забавной.

Фото: tnt.ru

— Любите ли вы психологические триллеры и хорроры?

— Если честно, то я не фанат этих жанров, мне ближе драматическое, психологическое, артхаусное кино, но никак не триллеры.

— Вспомните самую тяжелую сцену в сериале «Колл-центр»?

— В одной из последних серий я должен был выйти на слезы, на истерику, что делать мне, как актеру очень сложно. Надо еще над этим работать, многому учиться, но в остальном все было не так сложно.

— Помимо биографии у вас еще и занимательная география. Родились в Уфе, переехали в Питер, потом Москва. С чем это связано?

— Это связано с историей моего четырехлетнего поступления. Если рассказывать все в подробностях, то уйдет минут двадцать. Если вкратце, то родился в Уфе, окончил школу и поехал поступать в театральные вузы. В первый год не поступил в Питере, вернулся в Уфу и поступил в Башкирский

Фото: vk.com

Государственный Университет на филфак. Отучился год, снова поехал поступать в Питер, снова не поступил и вернулся на второй курс. На филфаке меня пригласили принять участие в форуме преподавателей русского языка и литературы. Там на меня обратил внимание ректор Санкт-Петербургского Государственного Университета, ныне покойная Людмила Алексеевна Вербицкая, и пригласила учиться в их вуз. В третий год я снова не поступил в театральный, перевелся на филфак в Питер, прожил там год, но с четвертой попытки меня ждала удача и я стал студентом МХАТа.

— Как часто бываете в Уфе?

— К сожалению редко, примерно два раза в год. Когда учился во МХАТе прилетал на зимних и летних каникулах. Думал, что после завершения учебы буду чаще бывать дома, но не тут-то было. К сожалению, а на самом деле к счастью, сейчас очень много работы в театре и кино. Даже не было возможности прилететь в Уфу на Новый год. Наверное, удастся слетать домой только в июле, во время отпуска.

— Расскажите о своих самых любимых местах Уфы?

— Если говорить о географической привязке, то это Парк Матросова, где я очень любил и до сих пор люблю гулять с друзьями. Гостиный двор, улица Энгельса, где прошло мое детство. Когда бываю в Уфе, то стараюсь навещать свою 39-ю гимназию. Уфа для меня даже не столько места, сколько люди, по которым я скучаю и ради которых я приезжаю, мой дом, где живет моя семья. Когда был последний раз летом, то обратил внимание на новую площадку «Арт-квадрат», ставшую еще одним любимым городским пространством.

- Все же какой из трех городов вы считаете родным и где находиться комфортнее всего?