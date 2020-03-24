Федеральная антимонопольная служба будет контролировать цены на хлеб
24 марта, 15:31ОбществоФото: wikimedia.org
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ФАС усилит контроль за ценами на хлеб и социально-значимые продукты питания.
Глава ФАС Игорь Артемьев подписал распоряжение, в котором говорится об усилении контроля за ценами на социально-значимые продукты. Отмечается, что под особый контроль попадают крупы, хлеб, яйца, мясо, масло и некоторые группы овощей.
Мониторинг цен на данные продукты будет осуществляться ежедневно, пишет rns.online. Цены будут изучаться в сетевых магазинах. Если будут выявлены нарушения, ФАС оперативно примет меры.
Напомним, ранее премьер-министр Мишустин заявил о контроле цен на продукты и лекарства со стороны ФНС, Росстата и Минпромторга.
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