Федеральная антимонопольная служба будет контролировать цены на хлеб

Глава ФАС Игорь Артемьев подписал распоряжение, в котором говорится об усилении контроля за ценами на социально-значимые продукты. Отмечается, что под особый контроль попадают крупы, хлеб, яйца, мясо, масло и некоторые группы овощей.

Мониторинг цен на данные продукты будет осуществляться ежедневно, пишет rns.online. Цены будут изучаться в сетевых магазинах. Если будут выявлены нарушения, ФАС оперативно примет меры.