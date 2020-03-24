«Астеллас» расширяет деятельность в области инноваций

Astellas Pharma Inc. планирует расширять деятельность в области инновационных медицинских технологий. Это перераспределит ресурсы компании с традиционных препаратов на более современные.
Решение стало результатом оценки портфеля компании и ее операционной деятельности в разрезе принятой два года назад корпоративной стратегии, сообщает Regnum.ru.
Изменения затронули ряд зарубежных рынков компании, в том числе российский. Отмечается, что «Астеллас» прекратит продвигать ряд традиционных препаратов. Конечно, это скажется на штате компании. Оставшиеся в кадровом составе работники будут составлять основу для будущего развития компании. Тем, кого коснутся изменения, организация окажет поддержку в знак вынесенного ими в ее деятельность вклада.
Компания планирует сохранить свое присутствие в РФ и на других рынках. «Астеллас» будет продолжать демонстрировать высокие стандарты работы и заинтересованность в безопасности пациентов.
Компания всегда руководствуется принципами ответственности и высокими стандартами. Она заинтересована в долгосрочном успехе своего бизнеса как в России, так и за ее пределами.