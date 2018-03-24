В Стерлитамаке должников ждет судьба хомяка

Видео клетки хомяка с отдела местного ГИБДД появилось на официальной страничке Инстаграм. На клетке висит бумага с надписью “Он не оплатил штраф...” Полицейские, таким образом, намекнули, что станет с должниками, если своевременно не внесут штрафы.