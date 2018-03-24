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В Стерлитамаке должников ждет судьба хомяка
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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В Стерлитамаке должников ждет судьба хомяка

Сегодня, 12:56ОбществоЗиля Аскерова
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