Стронгмэн Эльбрус Нигматуллин поднял одной рукой комика Гарика Харламова

Ведущие – комики Павел Воля и Гарик Харламов вызвали стронгмэна на сцену и попросили продемонстрировать свою силу. Эльбрус Нигматуллин предложил им надуть медицинские грелки, что, конечно же, ведущим сделать не удалось. Сам Нигматуллин играючи справился задачей.