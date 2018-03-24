Стронгмэн Эльбрус Нигматуллин поднял одной рукой комика Гарика Харламова
Сегодня, 10:21ОбществоЗиля Аскерова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Башкирский стронгмэн с челябинскими корнями Эльбрус Нигматуллин поразил резидентов Camedy Club. Самый сильный человек страны принял участие на одном из последних выпусков популярного шоу на канале ТНТ.
Ведущие – комики Павел Воля и Гарик Харламов вызвали стронгмэна на сцену и попросили продемонстрировать свою силу. Эльбрус Нигматуллин предложил им надуть медицинские грелки, что, конечно же, ведущим сделать не удалось. Сам Нигматуллин играючи справился задачей.
После этого Гарик Харламов предложил также поднять своего соведущего – Павля Волю, но стронгмэн усложнил задачей и поднял одной рукой самого Харламова.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей