Неделя в Башкирии: Выборы президента, дольщики и пиар, Семак и Слуцкий

Медиакорсеть напоминает о важных событиях недели.

Понедельник, 19 марта, страна подводила итоги выборов президента России. Медиакорсеть в эту ночь наблюдала, что происходит при подсчете голосов в одной из участковых комиссий Уфы.

Если кто захочет прикоснуться к хронике выборов 18 марта и ночи подсчета голосов, то Медиакорсеть вела две трансляции: дневную и ночную.

Конечно, выборы не обошлись без нарушений. Журналисты «Эхо Москвы» в Уфе и «Коммерсанта» в Башкирии рассказали, как они провели эксперимент, который подтвердил наличие нарушений.

Во вторник, 20 марта, стало известно, что Сергей Семак планирует остаться в футбольном клубе «Уфа» в качестве главного тренера еще на два года. А уфимский «Салават Юлаев» обыграл в гостях челябинский «Трактор», проигрывая по ходу матча 0:2.

В среду, 21 марта, Медиакорсеть рассказала, как работают частные детективы. А глава Башкирии Рустэм Хамитов дал интервью руководителям телеканалов БСТ и «Россия-Башкортостан», в которых сделал два важных заявления: о сроках строительства ЖК «Миловский парк» и о том, что мэрам городов и районов, где есть проблема обманутых дольщиков, надо заниматься этим делом, а не пиаром.

Эту же тему он продолжил в четверг,22 марта, на пленарном заседании Госсобрания, сказав мэрам: «Снимайте галстуки и идите к людям». А Медиакорсеть опросила депутатов Госдумы из Башкирии об их отношении к ситуации с их коллегой Леонидом Слуцким, которого журналистки обвинили в сексуальном домогательстве.

В пятницу уфимский телеканал UTV присоединился к бойкоту ряда СМИ комиссии по этике и самого Слуцкого.