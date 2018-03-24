"Девочка в розовом" стала символом проблемы полигона Волоколамска

Напомним, в городе состоялся митинг из-за свалки. К местным жителям приехал губернатор, чтобы обсудить проблему. В это время Лозова стояла рядом и показывала угрожающий жест. Это засняли на видео. Позже Татьяна выступила на сцене и потребовала ликвидировать свалочный очаг.

"Выяснилось, что мать 10-летнего ребенка работает парикмахером, отец - охранником. Девочка мечтает спасти весь город", - сказано в сообщении.

Школьница рассказала, что популярность ей не нужна. Ей важна судьба Волоколамска, чтобы свалочный очаг исчез. При этом она говорит, что свалку нужно убрать и не важно, каким именно способом. По данным телеканала, аналогичное мнение сложилось и у взрослого населения.

Отмечается, что на полигоне "Ядрово" за несколько десятков лет набрались тысячи тонн отходов. Здесь необходимо проводить работы по рекультивации, которые займут несколько месяцев. Однако про это ребенку никто не говорит. Ее мать заявила, что лучше бы немецкие войска сожгли Москву в ВОВ и тогда, по мнению женщины, проблемы бы сейчас не было. Она добавила, что деды воевали и защищали Москву, а теперь люди задыхаются.

В разговоре с девочкой стало известно, что она не затрагивает такие темы, как сортировка и переработка мусора. Она и ее родители не задумываются пока о сортировке.

Лозова рассказала, что стала знаменитой после того, как подошла к губернатору. "Горожане говорили, что я правильно поступаю и хлопали из-за моего поступка. У одноклассников эта ситуация вызвала смех, но также была и поддержка. Мне очень хотелось, чтобы губернатор меня заметил", - рассказала школьница.

Телеканал пишет, что это нормально, что ребенок не поднимает темы о рекультивации, дегазации, проектировании мусоросжигательных предприятий и их возведении, которое занимает три года. По мнению канала, проблема в том, что многие взрослые думают также, что свалка должна сразу исчезнуть и все.