Власти пообещали восстановить водоснабжение в Шафраново к утру

Сегодня, 24 февраля, глава региона провел экстренное совещание из-за отключения водоснабжения в деревне Шафраново Альшеевского района, где из-за поломки насосного оборудования без доступа к воде осталось более 300 человек.
Радий Хабиров поручил вице-премьеру правительства - министру ЖКХ республики Борису Беляеву взять ситуацию под личный контроль.
- По поручению главы Башкортостана Радия Хабирова я лично выеду на место. Все силы и средства для восстановления водоснабжения имеются. Утром у жителей вода будет, - заявил Беляев.