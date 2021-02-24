Власти пообещали восстановить водоснабжение в Шафраново к утру

Власти пообещали восстановить водоснабжение в Шафраново к утру

24 февраля , 22:44ОбществоТимур Алмаев
Ранее из-за аварии насосного оборудования более 300 человек осталось без водоснабжения

Сегодня, 24 февраля, глава региона провел экстренное совещание из-за отключения водоснабжения в деревне Шафраново Альшеевского района, где из-за поломки насосного оборудования без доступа к воде осталось более 300 человек.

Радий Хабиров поручил вице-премьеру правительства - министру ЖКХ республики Борису Беляеву взять ситуацию под личный контроль.

- По поручению главы Башкортостана Радия Хабирова я лично выеду на место. Все силы и средства для восстановления водоснабжения имеются. Утром у жителей вода будет, - заявил Беляев.

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