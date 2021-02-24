В Госдуме обсуждают пособия на спортивные занятия для детей из малоимущих семей

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб озвучила инициативу о введении целевого пособия для оплаты спортивных кружков и секций детям из малоимущих семей.

Как отметила депутат, сама идея популяризации здорового образа жизни и регулярных занятий спортом имеет положительные перспективы. Как пишет RT, Бессараб в своих обсуждениях затрагивает новый законопроект Правительства, призванный сделать спортивные занятия более доступными для граждан России. В его рамках можно рассмотреть и обеспечение досуга детей, но только при условии, если их родители работают. Таким образом решается проблема обеспечения досуга несовершеннолетних, за которыми не могут присматривать родители из-за занятости на работе, и улучшается спортивная подготовка детей. Если же родители не имеют работы, необходимо индивидуально решать такие вопросы.

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