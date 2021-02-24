В Башкирии ужесточат контроль за работой регоператоров

В Башкирии ужесточат контроль за работой регоператоров

24 февраля , 18:30ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назарова провел совещание по проблемам вывоза ТКО.

В ходе заседания проанализировали обращения жителей республики в социальных сетях. Так, с 13 по 19 февраля в систему «Инцидент» поступило 60 жалоб, что на 47 больше по сравнению с периодом 5–12 февраля.

По решению Андрея Назарова сегодня в Уфе прошел рейд по местам сбора мусора. Такие же проверки премьер-министр поручил провести в других муниципалитетах Башкирии. Итоги будут подведены на следующем совещании по ТКО. Назаров также заявил, что контроль за работой регоператоров будет ужесточен.

Связано это с тем, что три из четырех регоператоров получили разрешение повысить стоимость платы за вывоз мусора. Это обязывает их делать свою работу идеально, чтобы у граждан не возникало жалоб ни на чистоту, в которой должны содержаться контейнерные площадки, ни на график вывоза мусора, сказал премьер-министр.

Отметим, что сегодня работу регоператора проверил глава Альшеевского района Дамир Мустафин в селе Раевский. По его словами, подъездные пути и сами площадки очищены от снега, мусор вывозится своевременно.

Напомним, ранее Андрей назаров анонсировал начало второго этапа «мусорной реформы» в Башкирии. Он направлен на модернизацию и строительство регоператорами мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов и полигонов. Кроме того, в республике начинается перевод жителей на раздельный сбор мусора.

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