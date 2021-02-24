В Башкирии ужесточат контроль за работой регоператоров

Связано это с тем, что три из четырех регоператоров получили разрешение повысить стоимость платы за вывоз мусора. Это обязывает их делать свою работу идеально, чтобы у граждан не возникало жалоб ни на чистоту, в которой должны содержаться контейнерные площадки, ни на график вывоза мусора, сказал премьер-министр.