Украина пообещала Литве отсоединиться от электросетей России и Белоруссии к 2024 году

Украина пообещала Литве отсоединиться от электросетей России и Белоруссии к 2024 году

24 февраля , 19:42ОбществоФото: pixabay.com
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна планирует отсоединиться от электросети России и Белоруссии к концу 2023 года.

Такое решение Кулеба озвучил в заключение проведенных в столице Украины переговоров с главой Министерства иностранных дел Литовской Республики Габриэлюсом Ландсбергисом.

Как сообщает RT, глава украинского ведомства подчеркнул, что такая стратегия позволит украинской электросети стать участником европейской сети в будущем, после чего перетоки электросети из Белоруссии станут фактически невозможными.

Украинская сторона пообещала, что это решение укрепит энергетическую безопасность Украины и Евросоюза в целом, а в частности и Литовской Республики.

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