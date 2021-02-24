Путин дал гражданство России актеру Милошу Биковичу

Путин дал гражданство России актеру Милошу Биковичу

24 февраля , 20:15ОбществоФото: Instagram
Милош Бикович - известный в России и Сербии актер, на счету которого множество интересных киноработ в двух странах, - стал гражданином Российской Федерации.

Уроженец Сербии, актер Милош Бикович, сыгравший главную роль в комедии «Холоп», получил гражданство Российской Федерации. Соответствующий указ уже подписан президентом Путиным, пишут "Новые Известия".

«Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!», - цитирует Милоша Биковича РИА Новости. По словам актера, он считает себя "активным членом российского общества".

«Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально», — прокомментировал Бикович.

Бикович родился в 1988 году в Сербии и первый раз столкнулся с работой на камеру в 13 лет, став ведущим на детском ТВ. Позже он играл в театрах Сербии, участвовал в совместных с Россией кинопроектах.

Уже будучи в России, он снимается в нескольких сериалах: «Отель Элеон», «Крылья империи» и других, а также в художественных фильмах: «Духless-2», «Солнечный удар», «Холоп».

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