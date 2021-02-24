Эвакуация в школах, поиски иллюзиониста и рост тарифов ЖКХ. Итоги дня в Башкирии

Эвакуация в школах, поиски иллюзиониста и рост тарифов ЖКХ. Итоги дня в Башкирии

24 февраля , 20:49ОбществоАнна КононоваФото: pixabay.com
Главные новости Уфы и Башкирии 24 февраля.

В Уфе в двух школах микрорайона Сипайлово прошла эвакуация детей. По данным, телеграм-канал «Подслушано в Башкирии» сообщает, что по уфимским школам произошли звонки о минировании. Также эвакуация прошла в мэрии Уфы.

Сегодня спустя шесть дней завершились поиски иллюзиониста Артема Холидея. Он ушел из дома 17 февраля и не вернулся. Однако его знакомый заверил, что с Артемом всё хорошо, а установить его местоположение удалось при помощи работы детективного агентства.

В эфире «Эхо Москвы в Уфе» выступила глава Госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк. Она сообщила, что с 1 июля в Башкирии вырастет стоимость платежей за услуги ЖКХ.

В связи с ухудшением погодных условий глава Башкирии Радий Хабиров посоветовал жителям республики оставаться дома. Позже он опубликовал список дорог, закрытых из-за метели.

Столица Башкирии вошла в топ-10 городов России для комфортной жизни в 2020 году. Отметим, годом ранее она занимала 13 строчку.

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