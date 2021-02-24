Эвакуация в школах, поиски иллюзиониста и рост тарифов ЖКХ. Итоги дня в Башкирии

Сегодня спустя шесть дней завершились поиски иллюзиониста Артема Холидея. Он ушел из дома 17 февраля и не вернулся. Однако его знакомый заверил, что с Артемом всё хорошо, а установить его местоположение удалось при помощи работы детективного агентства.