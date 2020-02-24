В Уфе в домах по шести адресам целый день будут без света

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Свет отключат из-за ряда ремонтных работ в период с 09.00 до 17.00. Речь идет о домах по улицам: Шерстомойная, 75; Силикатная, 22-60; переулок Придорожный, 2-14; улица Рабочая, 36-44; улица Придорожная, 30-60, 33-73; улица 2-ая Придорожная, 2-18, 1-23б.