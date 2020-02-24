В Башкирии в акции «Живая цепь Куштау» приняли участие активисты Шиеса

Накануне близ села Урняк, который расположен у подножия шихана, состоялась акция «Живая цепь в защиту Куштау». В ней приняли участие, по разным данным, более 500 человек - люди разных возрастов, профессий, из разных городов. Активистов, требующих сохранить древнюю гору, поддержали общественники, протестующие против строительства мусорного полигона в Шиесе Архангельской области. Напомним, что благодаря своей активной гражданской позиции жители Шиеса смогли приостановить строительство полигона и прославились тем самым на всю страну.

Отметим, что акция в защиту шихана была не согласована властями – ей пытались помешать многочисленные экипажи ГИБДД, пожарной, полиции, выстроившаяся в ряд коммунальная техника. Люди на протяжении получаса скандировали хором лозунги в защиту шихана.