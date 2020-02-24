В Башкирии в 2019 году у 12 человек рак выявили на приеме у стоматолога

По данным ведомства, в республике, в отличие от многих других видов врачей, стало больше стоматологов. В настоящее время в 111 медицинских учреждениях трудятся 1 727 стоматологов – в прошлом году, например, их было на 23 специалиста меньше.

В 2019 году на приеме у стоматолога было выявлено 12 случаев рака, в то время как в 2018 году специалистами было выявлено 17 случаев новообразований.

В минздраве отметили, что рак языка или рта не так распространен в нашей республике, в отличие от рака молочной железы (1801 выявленный случай в 2019 году), рака кожи или легкого. В ведомстве добавили, что чаще всего жители Башкирии умирают именно от рака легких.

По данным минздрава республики, в Башкирии в 2019 году на учет в онкодиспансер впервые встали 12 890 пациентов.