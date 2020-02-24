Первые дни марта Башкирия встретит теплом

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Синоптики дали прогноз погоды на последние дни февраля и первые дни марта.
В первые дни марта, согласно прогнозам, температура воздуха поднимется до +2-х градусов.
Возможны осадки – снег и кратковременные дожди со снегом. Тем не менее, ночью обещаны заморозки.
Вчера, 23 февраля, в МЧС по Башкирии сообщили о штормовом ветре. Сегодня, 24 февраля, ожидается метель.
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