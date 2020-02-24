Осторожно, метель: в ГИБДД Башкирии предупредили водителей об ухудшении погоды

Как сообщили в ведомстве, в большинстве районов республики ухудшатся погодные условия. В ГИБДД настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. На опасных участках дороги будут дежурить сотрудники ДПС, на дорогах города будет работать коммунальная техника.