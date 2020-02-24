Обещать не значит выплатить: что положено семьям с детьми в Башкирии в 2020 году

Ранее мы уже писали о том, что в ходе своего традиционного послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин пообещал выдавать маткапитал в размере 466 тысяч рублей за первенца. При рождении второго — еще 150 тысяч. Третий же младенец в семье «поможет» частично покрыть ипотеку. Программа материнского капитала продлена будет до 31 декабря 2026 года и ежегодно он будет проиндексирован. Претендовать на его получение сможет и отец ребенка (хотя нам известны случаи, когда при наличии всех необходимых документов мужчине этого так и не удавалось добиться).

В настоящее время в республике действуют 13 мер поддержки семей с одним рожденным или усыновленным ребенком. Известно, что все семьи могут претендовать на единовременное пособие при рождении ребенка в размере 20 тысяч, ежемесячное пособие по уходу за ребенком от 3-х тысяч рублей.

Семьи, которых государство признало малоимущими, должны рассчитывать на бесплатные продукты питания, пособие для детей, питание детское – от 225 рублей, а также путевки в санатории и лагеря.

В случае, если вы решили усыновить ребенка, вам положены 466 тысяч рублей.

Кроме того, часть семей может рассчитывать на АСВ – адресную социальную выплату, которая составляет от 15 до 100 тысяч рублей.

Также не стоит забывать и о выплатах, касающихся мер поддержки семей при рождении второго ребенка в семье. Это маткапитал на 616 тысяч рублей, 50-процентная компенсация оплаты за детсад, ставка по ипотеке ниже 6% годовых.

Многодетные семьи рассчитывать могут на выплаты в размере 9 тысяч рублей на ребенка (на тот случай, если он родился после 31 декабря 2017 года, в противном случае семья может получить 3 тысячи рублей).

Кроме того, семьи, где рождается второй или последующий ребенок, могут рассчитывать на поддержку в 450 тысяч рублей. Их будут выдавать, чтобы погасить ипотеку.

В правительстве, между тем, заявляют, что меры будут пополняться.