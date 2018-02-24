Главный госавтоинспектор Башкирии прокомментировал слухи о своей отставке

- Нет, никуда не ухожу, - сообщил Гильмутдинов Медиакорсети. - 1 марта буду на работе, в полном здравии и отдохнувший. Когда я в отпуске, кто-то всегда эти басни придумывает, это уже лет 10 повторяется, я уже привык.