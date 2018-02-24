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Главный госавтоинспектор Башкирии прокомментировал слухи о своей отставке
Сюжеты:
Из зала судаНаши в ПхенчханеВыборы-2018
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Главный госавтоинспектор Башкирии прокомментировал слухи о своей отставке

Сегодня, 15:21ОбществоРустэм БашкирцевФото: news777.ru
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