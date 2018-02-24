Главный госавтоинспектор Башкирии прокомментировал слухи о своей отставке
Сегодня, 15:21ОбществоРустэм БашкирцевФото: news777.ru
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По словам Динара Гильмутдинова, он будет на работе 1 марта - сразу после отпуска.
- Нет, никуда не ухожу, - сообщил Гильмутдинов Медиакорсети. - 1 марта буду на работе, в полном здравии и отдохнувший. Когда я в отпуске, кто-то всегда эти басни придумывает, это уже лет 10 повторяется, я уже привык.
Напомним, информацию о возможной отставке Динара Гильмутдинова, опубликовал в минувший четверг Тelegram-канал "Усы Хамитова". Авторы публикации предположили, что она возможно в связи с заявлением министра МВД по Башкирии Романа Деева о большом количестве нелегальных маршруток в Уфе.
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