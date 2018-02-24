Эксперт: жертвами «колдунов» уже стали 10% взрослого населения Уфы

Подавляющее большинство лжецелителей и прочих шарлатанов сегодня стали называть себя коучами.

На запрос «целители в Уфе» поисковик Яндекс выдает сегодня 200 тысяч ответов. И в нем будет далеко не полный перечень людей, оказывающих подобные сомнительные услуги. В том числе и потому, что в ХХI веке представители отрасли так называемого бытового оккультизма научились маскироваться под более актуальными брендами. Медиакорсеть выяснила, какую опасность несут с собой современные шарлатаны и как можно им противостоять.

Век религиозного ренессанса

- Лично я называю наше время «веком религиозного ренессанса». Мы с вами – выходцы из ХХ века и лет 20 назад даже предположить не могли, что в ХХI веке люди все еще будут ходить к гадалкам вместо того, чтобы сажать сады на Марсе, - говорит религиовед, руководитель регионального отделения Российской Ассоциации центров изучения религиозных сект Вадим Розенфельд.

По словам эксперта, сегодня разнообразные методы нетрадиционного врачевания активно вторгаются в сферу медицинских услуг. В область заботы о здоровье человека пришли толпы непрофессионалов - экстрасенсы, колдуны, народные целители, знахари, «бабки», «гуру», «мессии» и прочие представители «нетрадиционной медицины». Само их существование «как бы свидетельствует» о том, что врачи не в силах справиться со своими обязанностями, а излечить больного – сущий пустяк: это можно сделать и по фотографии, и с помощью одного-единственного народного снадобья, и заговором.

Такие «специалисты» заявляют о наличии у них сверхъестественных способностей, позволяющих, например, «корректировать энергетический потенциал человека, управлять его поведением на расстоянии, влиять на различного рода ситуации, избавить человека от негативных зависимостей», таких как алкоголизм, наркомания, игромания и др. Среди этой публики есть и откровенные жулики, и психически больные, «загруженные» галлюцинациями невидимых сил, и психопатические личности, жаждущие признания, и добросовестные дилетанты, убедившие себя в умении управлять «тайной мудростью человеческого организма», «космическими энергиями» или кармой.

Все эти «специалисты» не выжили бы и дня, если бы не огромный спрос на их услуги. К сожалению, надо подчеркнуть,- ничто так не популярно в нашей стране, как оккультизм.

- Принятое когда-то негласное решение поручить традиционным религиям в России заботу о воспитании, патриотизме и стратегии национальной идеи было недальновидным, - считает он. – Религиозные деятели с этой задачей явно не справились, повальная же «мода» на религиозность обернулась, в результате, неким глобальным суеверием. Противостояние же шарлатанам и знахарям со стороны традиционных религий, идет, зачастую не в виде разъяснительной работы, как следовало бы, а на том же поле «бытового оккультизма».

По мнению Розенфельда, сегодня ситуация складывается так, что хрестоматийные бабки-знахарки, ведуньи и колдуньи уже стали редкостью. При этом они представляют собой наименее опасную категорию представителей бытового оккультизма, поскольку, как правило, все же владеют некими навыками исцеления травами либо являются банальными шарлатанами, не наносящими непоправимого вреда здоровью «пациентов».

- В данном случае, на мой взгляд, основополагающим должен быть следующий факт: вы можете прилеплять себе на лоб ложку или поклоняться любому стулу - это ваше личное дело. Но не смейте лечить этими ложками и стулом других людей. А именно так, к сожалению, часто все и случается, - подчеркивает Вадим Розенфельд.

Еще одной напастью из этой же категории является волна шаманизма. Свежим примером является недавняя история с религиозной организацией «Орда», которая проникла в России из Казахстана и на сегодня запрещена уже практически на территории всей страны. В Башкирии состоялся уже не один судебный процесс над организаторами этого религиозного культа, возбуждаются административные и уголовные дела.

- Идея «Орды» была построена в основном на целительстве пополам с шаманизмом – людям давали пить неизвестно какую воду, окуривали их дымом, постукиванием камчи изгоняли из них злых духов и т.д., - рассказал Вадим Розенфельд. – За участие в секте ее адепты, по сути, расплачивались своим физическим и психическим здоровьем, а также семейным благополучием. В Уфе известны несколько случаев распада семей из-за участия одного из супругов в секте «Орда».

Три морковки на новый лад

И все-таки целительство и шаманские дела постепенно становятся анахронизмом. В наши дни подавляющее большинство псевдоносителей тайных знаний предпочли стать коучами, получив соответствующие сертификаты на краткосрочных курсах.

- Вспомните притчу про то, как нужно дрессировать ослика: его учат идти вперед, повесив перед носом морковку. Разнокалиберные коучи приручают своих жертв в соцсетях и по другим каналам распространения информации при помощи трех «морковок» - здоровья, богатства и личного счастья, - говорит Розенфельд.

Так, весьма популярная в Уфе персона - Наталья А., которая до недавнего времени представлялась, как колдунья, целительница и энерготрансформатор, теперь позиционирует себя как коуч. Такое право она получила по окончании местного же негосударственного университета, который, по мнению Розенфельда, тоже есть не что иное, как полная профанация.

- Там штампуют коучей, привлекая людей обещаниями, что они станут востребованными специалистами с доходом не менее 150 тысяч рублей в месяц, - говорит Вадим Розенфельд. – И в зависимости от личной харизмы некоторые коучи действительно разворачивают бурную деятельность, ездят с гастролями по стране. Сегодня они уже не просто избавляют от сглаза либо венца безбрачия, а наложили на старую основу новые псевдонаучные термины, приплели и генетику, и астрологию, и квантовое смещение, и все что угодно.

Только один свежий пример: сегодня характерным для Уфы явлением стало некое женское сообщество, организованное группой коучей. В рамках данного проекта открылись уже порядка 30-40 филиалов по городу, они объединяют беременных женщин и молодых мам, для которых лощеные и ухоженные коучи проводят платные тренинги на различные темы, якобы связанные с заботой о семье и детях. Участвовать в этих псевдосветских тусовках стало для их участников данью моде или даже правилами хорошего тона. Между тем, это сообщество Вадим Розенфельд тоже относит к разновидности деструктивных культов.

Наравне с этим женским клубом по интересам в Уфе сегодня действуют неоиндуистские организации, анастасийцы, саентологи, всевозможные ведические центры, в которых вместе с йогой и психотехниками адептов потчуют подчас невероятной чепухой.

- Моя помощница-лингвист попыталась расшифровать тексты таких коучей и пришла в ужас от всей этой абракадабры, которая, однако, оказывает гипнотическое воздействие на аудиторию. Помните, как у Ходжи Насреддина: «О повелитель, сегодня звезда Сад-ад-Забих противостоит созвездию Козерога, поэтому ты не можешь войти к своей наложнице», - смеется Вадим Яковлевич.

Впрочем, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. По словам эксперта, совсем недавно к нему обратился за помощью мужчина, который рискует лишиться горячо любимой жены. Супруга решила расстаться с ним по совету своего ведического астролога, внушившей, что она не совпадает с мужем по каким-то ей одной понятным критериям.

- Лично для меня очевидно, что эта так называемая «духовная наставница» - обычная шарлатанка, которой нравится быть «вершительницей судеб» и вот так легко рушить чужие семьи, прекрасно сосуществовавшие до знакомства с ней, - рассказывает Вадим Розенфельд. – Как свидетельствует история, разнокалиберными гуру, как правило, становятся глубоко закомплексованные люди, которые таким образом самоутверждаются, когда им начинают вторить, поклоняться, целовать руки.

Что делать?

Самое печальное то, что жертвы подобных «гуру» не чувствуют опасности, потому что пребывают в эйфории как наркоманы после принятия дозы, им хорошо. Тревожиться начинают обычно их близкие, для которых сигналом бедствия должно стать то, что человек стал пренебрегать работой или учебой, отдаляться от семьи и друзей, тратить непонятно куда крупные суммы денег и пытаться навязать свои новые взгляды окружающим.

Очевидно, что сфера бытового оккультизма приняла гигантские масштабы, стала огромной индустрией. Так же, как и любую религию ее сопровождают иконы, свечи, талисманы и прочая обрядовая символика. Коучинг сопровождает свой рынок продаж,- видеодиски, книги, брошюры, листовки, подчас, откровенно оккультные амулеты и прочая продукция на потребу широкому зрителю.

При этом контролировать расчеты целителей и коучеров с их клиентами у государства нет реальной возможности, поскольку данная сфера деятельности является совершенно непрозрачной. Парадокс: государство, прилагающее усилия для выявления зарплат в конвертах, не может ничего поделать с околорелигиозным рынком продаж, который, по мнению экспертов, сегодня вполне уже может соперничать по масштабам прибыльности с наркотраффиком.

Одно из двух: либо увлеченные выборами и политическим противостоянием государственные мужи просто игнорируют данную проблему, либо все гораздо хуже и в высоких кабинетах есть сторонники «коучей» или их жертвы, лоббирующие их интересы. Последнее вовсе не кажется утопией, если вспомнить недавние истории о состоятельных банкирах, тративших под воздействием своих «духовных наставников» немыслимые средства на семинары и тренинги представителей псевдорелигий.

При этом понятно, что просто запретами с такой напастью не справиться, а можно напротив - обеспечить дополнительную рекламу коучам и новейшим гуру. В крайнем случае, они просто поменяют название и продолжат свою деятельность.

- Для сравнения: в Европе эта проблема тоже довольно актуальна, и там, в ряде стран, созданы специальные правительственные комиссии по контролю за новыми религиозными движениями, проблему пытаются разрулить на законодательном уровне, подключают СМИ, - говорит Вадим Розенфельд. – А у нас на государственном уровне тишь да гладь, будто ничего и не происходит. А ведь тот же пример пресечения распространения по стране секты «Орда» показал, что мы в состоянии справиться с бедой, но почему-то ждем до последнего, пока проблема не примет совсем угрожающие масштабы.

Видео Видео: Рен-ТВ, youtube.com

Вопрос об усилении контроля за этой сферой деятельности назрел давно. И игнорировать его дальше уже чревато. И так дело стало уже доходить до массовых психозов – вспомним пензенских затворников, протестовавших против ИНН, Родительское всероссийское сопротивление (РВС) или страсти вокруг фильма «Матильда», в результате которых мы едва не получили еще один всплеск религиозного экстремизма.

- Спасать людей, попавших под воздействие таких деструктивных культов, гораздо сложнее, чем предотвратить их попадание под влияние современных «ловцов душ», - убежден Вадим Розенфельд. Вывести человека из-под воздействие деструктивного религиозного культа очень сложно, почти невозможно. Поэтому мы стараемся донести до людей главное – чтобы не попадали под их влияние!

Для решения «сектантской проблемы» необходимо в первую очередь ставить вопрос о глобальной религиозной безграмотности населения. У нас в регионе, ситуация с этим просто ужасающая. Необходимо решать этот вопрос уже на уровне подростков, ведь молодежь - это одна из наиболее уязвимых категорий населения для деструктивных религий и оккультизма. Необходима профилактика, и еще раз профилактика силами светских религиоведов.

– Я считаю достижением тот факт, что в Башгоспедуниверситете имени Акмуллы при кафедре всеобщей истории и культурного наследия открыли магистратуру по профилю религиоведение, - говорит Вадим Розенфельд. - Мы пытаемся попасть в вузы и школы, собрать подростков и молодежь на встречи, чтобы донести до них такие простые, но очень полезные знания и навыки, как «10 вопросов навязчивому незнакомцу» или «12 правил как не попасть на плохой тренинг». К сожалению, не везде руководители учебных заведений идут навстречу, но мы не намерены останавливаться на полпути. Дело сдвинулось с мертвой точки. Надеюсь, все получится.