В Уфе отремонтируют 19 километров дорог

Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в список вошли девять объектов. Это участки улиц Армянской, Ветошникова, Выгонной, Николая Дмитриева, Районной, Рабочей, Ухтомского, Алексеевского и Нагаевского шоссе. Конкурсные процедуры по определению подрядчиков уже объявлены. По итогам аукционов с победителями будут заключены контракты. К ремонтным работам дорожники приступят с наступлением теплой погоды. Напомним, ремонт Нагаевского шоссе был начат в 2020 году. Асфальт уложен на участке от улицы Бородинской до автодороги М-5 «Урал». В нынешнем году запланированы работы по устройству остановочных площадок, обустройству обочин, нанесению разметки. Кроме того, в 2021 году начнется капитальный ремонт бульваров Ибрагимова и Хадии Давлетшиной, улицы Парковой, продолжится реконструкция улицы Города Галле от проспекта Октября до улицы Комсомольской. Также продолжатся работы по реконструкции улиц Комсомольской и 8 Марта и строительство моста через реку Белую в створе улицы Воровского. Добавим, что положительное заключение госэкспертизы получено на сооружение транспортной развязки в поселке Зинино. Сейчас определяются источники финансирования проекта.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter