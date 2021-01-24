В Уфе отремонтируют 19 километров дорог

Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в список вошли девять объектов. Это участки улиц Армянской, Ветошникова, Выгонной, Николая Дмитриева, Районной, Рабочей, Ухтомского, Алексеевского и Нагаевского шоссе.
Конкурсные процедуры по определению подрядчиков уже объявлены. По итогам аукционов с победителями будут заключены контракты. К ремонтным работам дорожники приступят с наступлением теплой погоды.
Напомним, ремонт Нагаевского шоссе был начат в 2020 году. Асфальт уложен на участке от улицы Бородинской до автодороги М-5 «Урал». В нынешнем году запланированы работы по устройству остановочных площадок, обустройству обочин, нанесению разметки. Кроме того, в 2021