В России некоторым гражданам будут выплачивать по 4372 рубля ежемесячно

В России некоторым гражданам будут выплачивать по 4372 рубля ежемесячно

Вчера, 13:46ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
По решению Минтруда, ежемесячную выплату назначат льготникам.

С 1 февраля, согласно проекту постановления ведомства, социальные выплаты в России будут проиндексированы на 4,9%. Об этом сообщает РИА ФАН.

Напомним, в 2020 году были проиндексированы пенсии россиян, родившихся во время Великой Отечественной войны. Сейчас минимальный размер их социальных выплат составляет 4,1 тыс. руб. Уже с 1 февраля эта сумма будет увеличена примерно на 200 руб. — до 4372 руб.

Среди прочего, вырастет и ежемесячная денежная выплата, право на которую имеют федеральные льготники. Речь идет, в частности, о блокадниках, ветеранах боевых действий, пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС и других категориях граждан.

В ближайшее время на сайте Минтруда должен появится полный перечень льготников, претендующих на повышение выплат.

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